Estado

Bajó la matanza de animales en el Rastro

Por Carmen Hernández

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Bajó la matanza de animales en el Rastro

RIOVERDE.- Baja la matanza en el Rastro municipal por regreso a clases y la venta de carne empacada, tampoco benefició a los tablajeros los festejos patrios, donde se consume comúmente más carne de puerco, para el pozole.

El director del centro de matanza Eduardo Lozoya dijo que con el arranque del ciclo escolar baja el consumo de carnes rojas en las familias, si se sacrificaban 12 animales cada día bajó a 8, generando pérdidas a los carniceros, por el menor consumo de carne. 

Con las fiestas patrias solo se sacrificarán 13 animales por día, pero en cuanto a porcinos, subirá 50 a 65 diarios, la carne es de calidad, enfatizó.  

Añadió que en cuanto al servicio de matanza se cobra 620 el bovino con traslado y 310 en el porcino con traslado, de la carne ya destazada. 

Refiere el director del Rastro que se brinda el servicio a los municipios de San Ciro de Acosta, Arroyo Seco, Ciudad Fernández y Progreso. 

