Benefician a los simpatizantes del verde con terreno

CIUDAD VALLES.- A hurtadillas, en las instalaciones de la Secretaría de Turismo, comenzaron a recibir documentos para acceder a los terrenos que donará Gobierno del Estado, pero entre los beneficiarios hay puro simpatizante verde.

Ayer al mediodía, una fila de alrededor de 30 mujeres serpenteaba, a la espera de llegar con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), sentados en una mesa plegable y dispuestos a recibir papelería para poder adquirir los terrenos del programa Tu Casa, Tu Apoyo, sin embargo, en los medios de comunicación y en medios oficiales no se ha hecho ninguna convocatoria pública para que ciudadanos sin afiliación partidista pudieran acceder a uno de los mil terrenos donados por Gobierno del Estado.

Entre jueves y viernes, corrió como reguero de pólvora la información de que estaban repartiendo lotes a personas que suelen trabajar como operadores políticos de líderes del Partido Verde Ecologista de México.

La mañana de este lunes 8 de septiembre, el alcalde David Medina Salazar se desentendió del tema, aduciendo que ese programa no le toca a él y que no sabía nada sobre las supuestas preferencias.

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Jesús Guadalupe González Vargas dijo que se han entregado hasta el momento 100 lotes, aunque no respondió sobre la falta de convocatoria pública.

Esta tarde, en su mayoría, mujeres estuvieron a la espera de ser atendidas y de enterrar papeles, para hacerse de un terreno y, cuando se le pidió a uno de los que recibían las carpetas si podía decirle a algún superior jerárquico que saliera para entrevistarlo, terminaron por decir que no había quién pudiera atender.