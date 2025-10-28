logo pulso
Estado

Bloquean acceso a Tamazunchale; disputan cuota

Protestas por altos cobros por entrar a paraje

Por Redacción

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
Bloquean acceso a Tamazunchale; disputan cuota

CIUDAD VALLES.- En Tamazunchale, bloquearon un camino hacia el río Claro, porque cobran mucho para poder acudir al paraje y luego de un par de horas de tensiones liberaron la entrada al lugar. 

En la colonia Zacatipán, comerciantes y personas que viven del comercio en el río Claro, entrando por Xahualapa bloquearon el acceso al río, en un terreno particular, por los excesivos precios de entrada que cobran en ese lugar y que afecta la economía de los ambulantes, principales manifestantes. 

Por un momento, amenazaron con cerrar el puente de entrada a Zacatipán o el de entrada al municipio si no los escuchaban, pero después de más de dos horas de bloqueo de ese camino, que está en una propiedad privada, acordaron una tarifa más justa que los 200 pesos que se quieren cobrar después de las siete de la noche. 

El fantasma de las manifestaciones sigue circulando en este municipio que ha tenido una temporada álgida en cuanto a fenómenos sociales y naturales.

