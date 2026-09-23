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Bloquean Carr. 70 por falta de profes

Paterfamilias señalan que afecta la educación de los alumnos

Por Carmen Hernández

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Bloquean Carr. 70 por falta de profes
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Padres de familia y alumnos la Escuela Telesecundaria José López Portillo, protestaron por la falta de maestros, bloquearon la carretera 70. 

      Paterfamilias denunciaron que en la Telesecundaria de la comunidad de Labor Vieja falta un docente, lo cual afecta la educación de los alumnos, sin embargo, los alumnos se sumaron a la manifestación y colocaron las mochilas y bloquearon la carretera 70. 

      Fue a las 12 horas cuando arribó el director de Educación Básica de San Luis Potosí Julio César Medina, quien se comprometió a enviar un docente, por lo que los protestantes levantaron el bloqueo. Los quejosos manifestaron que en caso de que incumplan realizarán acciones como el bloqueo de carretera de nueva cuenta. 

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