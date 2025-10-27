Bomberos compiten demostrando sus habilidades y técnicas

Ciudad Fernández.- Elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en la competencia de habilidades que se llevó a cabo entre varias corporaciones con elementos de Ciudad Fernández, Rioverde y San Luis Potosí.

Personal de bomberos participaron en el evento organizado por Departamento de Protección Civil Municipal, en el que se podría calificar la habilidad del personal para atender una emergencia.

Fue una competencia con algunos módulos, donde se realizaban técnicas que se utilizan en emergencias de diversos tipos.

Se midieron los tiempos de acción y equipo de cada bombero, el objetivo es que estén bien adiestrados para atender una contingencia en las mejores condiciones.

El primer lugar lo obtuvo la corporación del municipio de Rioverde, el segundo de Ciudad Fernández y tercer lugar los de San Luis Potosí.

Este tipo de competencias se estarán realizando con más continuidad, ya que servirán para se actualicen en las acciones a implementar para solucionar una contingencia