Familia se duerme en un camellón

Escuadrón AVE y DIF les ofrecen apoyo

Por Carmen Hernández

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Familia se duerme en un camellón

RIOVERDE.- Familia pernocta en el camellón del Bulevar Universitario, para esperar que un familiar que está internado en el Hospital Regional fuera dado de alta, fueron apoyados por el DIF, debido a las condiciones de precariedad en que sobreviven. 

Debido a la carencia de recursos, una familia pasó la noche en el camellón frente del nosocomio, en lo que estaba en recuperación un familiar y pudiera ser dado de alta.

El equipo del Escuadrón AVE acudió al lugar, frente al Hospital de Especialidades Médicas IMSS-Bienestar, para brindar asistencia social a un grupo de personas. 

Se les otorgó atención y se les ofreció trasladarlos a un albergue o a un lugar seguro, así como el servicio de ambulancia para llevar al paciente a localidad. 

Así mismo los familiares, anunciaron que había sido dado de alta y decidieron regresar a casa en un vehículo particular. 

El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les entregó apoyo alimentario y les ofrecieron medicamentos para el tratamiento del paciente.

