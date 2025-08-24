Familia se duerme en un camellón
Escuadrón AVE y DIF les ofrecen apoyo
RIOVERDE.- Familia pernocta en el camellón del Bulevar Universitario, para esperar que un familiar que está internado en el Hospital Regional fuera dado de alta, fueron apoyados por el DIF, debido a las condiciones de precariedad en que sobreviven.
Debido a la carencia de recursos, una familia pasó la noche en el camellón frente del nosocomio, en lo que estaba en recuperación un familiar y pudiera ser dado de alta.
El equipo del Escuadrón AVE acudió al lugar, frente al Hospital de Especialidades Médicas IMSS-Bienestar, para brindar asistencia social a un grupo de personas.
Se les otorgó atención y se les ofreció trasladarlos a un albergue o a un lugar seguro, así como el servicio de ambulancia para llevar al paciente a localidad.
Así mismo los familiares, anunciaron que había sido dado de alta y decidieron regresar a casa en un vehículo particular.
El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les entregó apoyo alimentario y les ofrecieron medicamentos para el tratamiento del paciente.
