Darán beca a los hijos de madres trabajadoras
CIUDAD VALLES.- Se abrió la convocatoria para inscribirse al programa de “Hijos de madres trabajadoras” en Tamuín, Ébano y Tanquián, de acuerdo con la delegada de Bienestar, Griselda Mezquida Saldaña.
La funcionaria explicó que el apoyo es para niños de cero a cuatro años, que recibirán un monto de 1 mil 650 pesos y niños con discapacidad de cero a seis años con una beca de tres mil 420 pesos, ambos beneficios se entregarán de manera bimestral.
Aclaró que no es sólo para madres, sino que un padre o tutores que estén a cargo de niños de esos rangos de edad podrán acceder a la ayuda, siempre y cuando entreguen una carta, bajo protesta de decir verdad de que están buscando trabajo y de que no tiene derechohabiencia en IMSS o ISSSTE.
Manifestó que la recepción de documentación para inscribirse será lo que resta del mes y los requisitos son acta de nacimiento del menor, Curp de éste, comprobante de domicilio, Curp e INE del padre o tutor.
