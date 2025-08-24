logo pulso
Darán beca a los hijos de madres trabajadoras

Por Miguel Barragán

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Darán beca a los hijos de madres trabajadoras

CIUDAD VALLES.- Se abrió la convocatoria para inscribirse al programa de “Hijos de madres trabajadoras” en Tamuín, Ébano y Tanquián, de acuerdo con la delegada de Bienestar, Griselda Mezquida Saldaña.

La funcionaria explicó que el apoyo es para niños de cero a cuatro años, que recibirán un monto de 1 mil 650 pesos y niños con discapacidad de cero a seis años con una beca de tres mil 420 pesos, ambos beneficios se entregarán de manera bimestral.

Aclaró que no es sólo para madres, sino que un padre o tutores que estén a cargo de niños de esos rangos de edad podrán acceder a la ayuda, siempre y cuando entreguen una carta, bajo protesta de decir verdad de que están buscando trabajo y de que no tiene derechohabiencia en IMSS o ISSSTE.

Manifestó que la recepción de documentación para inscribirse será lo que resta del mes y los requisitos son acta de nacimiento del menor, Curp de éste, comprobante de domicilio, Curp e INE del padre o tutor.

