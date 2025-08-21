Bomberos retiran un panal de abejas

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajan arduamente atendiendo llamados de auxilio, en esta ocasión les reportaron un peligroso panal de abejas y la fuga de gas en un domicilio, por lo que acudieron para brindar apoyo a familias que lo requqerían.

El primer reporte recibido fue de un panal de abejas en un domicilio de la calle Rangel de la zona centro de la ciudad, al llegar al lugar los habitantes del domicilio les reportaron que había un panal en la pared, por lo que se pusieron el equipo especial para empezar a trabajar y retirar el panal, lo hicieron con gran éxito y no hubo personas lesionadas.

Posteriormente reportaron la fuga de gas en una cada de la calle Villa del Sol en la colonia Villa Fontana, por lo que acudieron los tragahumo y localizaron la fuga en un tanque de 30 kilos que estaba en la vivienda, por lo que inmediatamente procedieron a controlar este problema para evitar que ocurriera alguna tragedia.

Los bomberos solicitan el apoyo de la población en la colecta anual que se lleva a cabo en Soriana, a beneficio del Heroico Cuerpo de Bomberos, pues faltan 10 días para que termine esta colecta y son pocos los recursos que se han captado..

