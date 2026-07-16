Bomberos sofocan incendio en vivienda

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Matehuala.- Bomberos controlaron un incendio registrado en una vivienda ubicada en la colonia Olivar de las Ánimas, al lugar arribaron los tragahumo, quienes lograron sofocar el fuego, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

De acuerdo con Bomberos recibieron una llamada de auxilio en la que se reportaba un fuerte incendio en un domicilio de la mencionada colonia, por lo que de inmediato se movilizó una unidad para brindar auxilio.

Al llegar al lugar, los tragahumo encontraron la vivienda envuelta en llamas y confirmaron que no había personas en el interior, al parecer, el inmueble se encontraba deshabitado, ya que en su interior había una gran cantidad de madera, plástico, cartón y ropa, materiales que facilitaron la propagación del fuego.

Los bomberos iniciaron las labores para controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se extendieran hacia los domicilios cercanos y ocasionaran mayores daños.

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Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado en su totalidad, por lo que posteriormente se realizaron labores de enfriamiento y revisión del inmueble para descartar riesgos de una posible reactivación del fuego.