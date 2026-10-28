Bomberos sofocaron dos incendios en La Dichosa

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MATEHUALA.- Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo el control de un incendio de un lote baldío en la calle Mariano Vázquez, donde afortunadamente, gracias a la pronta acción de los "tragahumo", el fuego no se propagó.

Los hechos se presentaron en la calle de Mariano Vázquez, de la colonia Dichosa, donde les reportaron un incendio a los elementos, por lo que acudieron rápidamente en una motobomba de ataque rápido para verificar la veracidad de la información y, en el caso de ser real, empezar a tratar de controlarlo.

Al llegar los bomberos al lugar vieron que había fuego en un lote baldío y empezaron a controlar el fuego, el cual en cuestión de minutos lograron controlar y, gracias a la pronta acción de esta corporación de auxilio, el incendio no se extendió a más lugares evitando que hubiera personas lesionadas.

Por otra parte, a los pocos minutos les hablaron a los bomberos para reportarles que un árbol se estaba incendiando en la colonia Ferrocarrilera, por lo que inmediatamente acudieron al lugar para apagar el fuego y, al lograr apagar el incendio, realizaron labores de enfriamiento en el árbol para evitar que se volviera a encender el fuego, afortunadamente no hubo lesionados.

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