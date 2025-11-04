Brinda apoyo el DIF a ancianitos

CIUDAD VALLES.- El DIF Municipal dice ya estar al pendiente de los apoyos para los dos adultos mayores que perdieron todo en un incendio de casa en El Jopoy.

La directora del Sistema Municipal, Bettina López Fernández informó que desde el sábado acudieron con la pareja de adultos mayores que quedaron en la calle, debido a que su casa de madera y palma fue consumida por un incendio en este poblado, a más de 30 kilómetros de la cabecera municipal y de entrada les llevaron ropa y despensas, así como el acompañamiento para recuperar documentos.

Mencionó que van a tramitar las actas y Curp de cada uno, para que con estos documentos puedan ellos hacer el papeleo de todas sus necesidades básicas como la INE y en el transcurso de la semana les entregarán todo lo necesario para ello.

Por lo pronto, los afectados se quedarán en un cuarto, separado de lo quemado donde estarán viviendo mientras reponen sus cosas.

