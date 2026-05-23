logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Brindan auxilio a afectados por tromba

Por Jesús Vázquez

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Brindan auxilio a afectados por tromba
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de Ecología recorrieron varios puntos de la ciudad después de la tormenta registrada la tarde del viernes, la cual estuvo acompañada de intensas lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo, provocando la caída de árboles e incluso algunos postes.

      Los hechos se presentaron la tarde del viernes, fuerte tormenta con vientos y granizo, lo que ocasionó inundaciones en varias calles de la ciudad y el derribo de algunos árboles, además de postes de luz y telefonía. 

      El fenómeno meteorológico no provocó personas lesionadas, las corporaciones de auxilio estuvieron rescatando algunos perritos en la calle que se encontraban en situación de riesgo.

      Las corporaciones de auxilio, con apoyo de Ecología, estuvieron cortando y retirando los árboles que quedaron tirados sobre las calles, para liberar vialidades y permitir que el tráfico volviera a la normalidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre las acciones realizadas destacaron el retiro de árboles caídos, la liberación de vialidades y la atención a reportes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles
      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles

      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles

      SLP

      Redacción

      La CEA afirma que Montecillos y Miravalles ayudarán a cubrir la demanda durante la temporada de calor.

      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente
      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente

      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente

      SLP

      Huasteca Hoy

      Bomberos voluntarios y personal de Salud realizaron el rescate y traslado con heridas graves

      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes
      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

      SLP

      Redacción

      Sigue la protesta de colonos por obra de condominios que se construyen

      Un hombre intenta suicidarse con veneno
      Un hombre intenta suicidarse con veneno

      Un hombre intenta suicidarse con veneno

      SLP

      Carmen Hernández