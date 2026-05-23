Brindan auxilio a afectados por tromba

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Matehuala.- Elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de Ecología recorrieron varios puntos de la ciudad después de la tormenta registrada la tarde del viernes, la cual estuvo acompañada de intensas lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo, provocando la caída de árboles e incluso algunos postes.

Los hechos se presentaron la tarde del viernes, fuerte tormenta con vientos y granizo, lo que ocasionó inundaciones en varias calles de la ciudad y el derribo de algunos árboles, además de postes de luz y telefonía.

El fenómeno meteorológico no provocó personas lesionadas, las corporaciones de auxilio estuvieron rescatando algunos perritos en la calle que se encontraban en situación de riesgo.

Las corporaciones de auxilio, con apoyo de Ecología, estuvieron cortando y retirando los árboles que quedaron tirados sobre las calles, para liberar vialidades y permitir que el tráfico volviera a la normalidad.

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Entre las acciones realizadas destacaron el retiro de árboles caídos, la liberación de vialidades y la atención a reportes.