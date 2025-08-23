Buscan más jóvenes para la policía municipal

RIOVERDE.- Invitan a los jóvenes a formar parte de la corporación policiaca municipal para que se inscriban como agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para ello se encuentra un módulo informativo en la plaza principal, para conocer los requisitos para ser policía municipal.

Actualmente el municipio cuenta con más de 90 elementos para brindar seguridad a la población y mantener un municipio seguro, los agentes han cumplido con los exámenes de control y confianza para ser parte de la corporación, un requisito primordial.

Sin embargo, se requiere aumentar el número de elementos para reforzar la seguridad, es por ello que se tiene la convocatoria abierta y el módulo donde se reciben las solicitudes de jóvenes que quieran ser parte de la corporación policiaca.

En el módulo que se ubica en la plaza principal se está brindando información y se está recibiendo la solicitud de empleo de los interesados, que deben cumplir con algunos requisitos iniciales.

Los interesados deberán de presentar documentos como Curp, comprobante de domicilio y certificado de estudios, entre otros requisitos iniciales y de ser aceptados, serán enviados a la Academia a capacitarse.