Albañiles cortan fibra óptica, miles se quedan sin servicio de internet
CIUDAD VALLES.- Debido a los trabajos de reparación que se realizan de la obra que se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento en la Santa Rosa, en el norte de la ciudad, los obreros cortaron un conducto de fibra óptica y dejaron sin servicio de internet a miles de personas.
De acuerdo con datos obtenidos por la empresa Telmex, de manera accidental hubo un corte de la fibra óptica, sin embargo, de parte de la empresa constructora y del Ayuntamiento no hubo ninguna notificación oficial, dejando en ascuas a los ciudadanos desde este jueves 21 de agosto, muy temprano y sin comunicación.
Aunado a eso, el servicio de Telcel también ha tenido una interrupción desde la tarde de este jueves, por lo que con hoy, los habitantes de ese sector cumplirían 48 horas sin internet.
