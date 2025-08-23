logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Presentan Feria de Regreso a Clases

Por Redacción

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan Feria de Regreso a Clases

CIUDAD VALLES.- Presentan programa de Feria de regreso a Clases, tanto Profeco como Canaco para incentivar el consumo local de los diversos artículos para el regreso a clases.

Ayer durante la mañana, en el salón de Cabildo, autoridades municipales, encabezadas por el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, la directora de Desarrollo Empresarial, Dora Elda Ojeda y el presidente de la Canaco, Gerardo Charur anunciaron que desde este 22 hasta el domingo habría Feria de Regreso a Clases, con la finalidad de promover el consumo local y en donde incluyeron papelerías, negocios de ropa escolar y zapaterías.

Mencionaron que en esta feria habrá descuentos del cinco al 15 por ciento en diversos artículos para el regreso a clases.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Después de diciembre conectarían los pozos
Después de diciembre conectarían los pozos

Después de diciembre conectarían los pozos

SLP

Miguel Barragán

Cuando terminen trabajos de excavación

Albañiles cortan fibra óptica, miles se quedan sin servicio de internet
Albañiles cortan fibra óptica, miles se quedan sin servicio de internet

Albañiles cortan fibra óptica, miles se quedan sin servicio de internet

SLP

Miguel Barragán

Sanitizan calles del municipio
Sanitizan calles del municipio

Sanitizan calles del municipio

SLP

Jesús Vázquez

Previenen riesgos de enfermedades

Presentan Feria de Regreso a Clases
Presentan Feria de Regreso a Clases

Presentan Feria de Regreso a Clases

SLP

Redacción