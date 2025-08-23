Presentan Feria de Regreso a Clases

CIUDAD VALLES.- Presentan programa de Feria de regreso a Clases, tanto Profeco como Canaco para incentivar el consumo local de los diversos artículos para el regreso a clases.

Ayer durante la mañana, en el salón de Cabildo, autoridades municipales, encabezadas por el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, la directora de Desarrollo Empresarial, Dora Elda Ojeda y el presidente de la Canaco, Gerardo Charur anunciaron que desde este 22 hasta el domingo habría Feria de Regreso a Clases, con la finalidad de promover el consumo local y en donde incluyeron papelerías, negocios de ropa escolar y zapaterías.

Mencionaron que en esta feria habrá descuentos del cinco al 15 por ciento en diversos artículos para el regreso a clases.