Sanitizan calles del municipio

Cedral.- Personal de Servicios Públicos Primarios sanitiza y limpia las calles aledañas a la Feria Regional para prevenir varias enfermedades durante los días que durará el evento ferial.

Los empleados municipales llevan a cabo los trabajos de sanidad para prevenir varias enfermedades de temporada, así como limpiar las calles del municipio después de la Feria Regional y con estas acciones de limpieza evitar que haya una serie de enfermedades, por algún virus que haya quedado en este lugar.

El personal que realiza estos trabajos utiliza trajes especiales y empezaron a trabajar en la sanitización de las calles donde se llevó a cabo la Feria así como las áreas aledañas, además de que están realizando también labores de limpieza quitando toda la maleza que ha crecido debido a las lluvias, de esta manera también evitar la propagación de mosquitos como el dengue, también piden a la población que tiene predios baldíos, los limpie y no dejarlos llenos de maleza.

Por otra parte, en el municipio se llevó a cabo la campaña de esterilización de mascotas, con la finalidad de evitar la propagación de perros y gatos en la calle, pues lamentablemente muchas personas no operan a sus gatos y perros y al tener cachorros, los terminan aventando en la calle.

