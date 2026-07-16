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Cabildo de Valles contra el fracking

Por Redacción

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Cabildo de Valles contra el fracking
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      CIUDAD VALLES.- El Cabildo de Valles acordó no aprobar el uso de suelo para la práctica del fracking a ninguna paraestatal ni empresa que pretenda realizar estas prácticas en esta región del estado. 

      Ramón Ortiz Loredo, director de Planeación del Ayuntamiento dijo que el cuerpo de Gobierno negó la posibilidad de que se acceda al cambio de uso de suelo, con lo que ninguna autoridad ni la paraestatal podrían operar en la localidad, como presuntamente lo pretenden, bajo engaños. 

      Con esta medida, "el municipio está actuando frente a posibles obras, construcciones e infraestructura vinculadas directamente con la fractura hidráulica", de acuerdo con Ortiz Loredo.

      Valles era uno de los municipios que no había pronunciado postura sobre la posibilidad de que se practique la fractura hidráulica en la Huasteca.

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      Pero ahora durante la reunión de Cabildo se dio a conocer la postura que toman autoridades vallenses ante esta posibilidad del fracking.

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