logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Calle 5 de Mayo, un sitio insalubre

No hay quién realice el aseo los fines de semana

Por Redacción

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Calle 5 de Mayo, un sitio insalubre

CIUDAD VALLES.- Ahora la queja es que Mercados no tiene personal para hacer limpieza en la 5 de Mayo los sábados y domingos, por lo que el lugar es un cochinero insalubre.

Uno de los temas torales de la semana que terminó fue la limpieza de la calle descrita y la presencia, tres veces al día del camión recolector, para que los locatarios dejen de contaminar una calle de la zona centro, entre dos mercados, pero faltan cosas por hacer para tener un espacio limpio.

Aunque la frecuencia de paso del camión lo han corroborado los interesados, las banquetas y calle donde suele estacionarse el camión no son aseadas estos dos días, generando molestia, ya que algunos residuos caen en el lugar, incluso del mismo recolector y pidieron a Mercados poner una guardia para ello.

Por lo que ahora se analizan las medidas a aplicar para tener un sitio limpio y sin riesgos de insalubridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concluye campamento en el Centro Cultural
Concluye campamento en el Centro Cultural

Concluye campamento en el Centro Cultural

SLP

Jesús Vázquez

Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma
Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma

Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma

SLP

Redacción

Listos, choferes para MetroRed
Listos, choferes para MetroRed

Listos, choferes para MetroRed

SLP

Redacción

Ya cumplieron con su capacitación; el 28 de agosto entraría en funciones

Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”
Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”

Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”

SLP

Jesús Vázquez