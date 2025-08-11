Calle 5 de Mayo, un sitio insalubre

CIUDAD VALLES.- Ahora la queja es que Mercados no tiene personal para hacer limpieza en la 5 de Mayo los sábados y domingos, por lo que el lugar es un cochinero insalubre.

Uno de los temas torales de la semana que terminó fue la limpieza de la calle descrita y la presencia, tres veces al día del camión recolector, para que los locatarios dejen de contaminar una calle de la zona centro, entre dos mercados, pero faltan cosas por hacer para tener un espacio limpio.

Aunque la frecuencia de paso del camión lo han corroborado los interesados, las banquetas y calle donde suele estacionarse el camión no son aseadas estos dos días, generando molestia, ya que algunos residuos caen en el lugar, incluso del mismo recolector y pidieron a Mercados poner una guardia para ello.

Por lo que ahora se analizan las medidas a aplicar para tener un sitio limpio y sin riesgos de insalubridad.

