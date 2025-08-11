Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”

Matehuala.- Se llevó a cabo en el Patio Ágora de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Matehuala la cuarta edición del evento “Mi Mercadito”, en la cual participaron estudiantes del sexto cuatrimestre.

Para la inauguración de este evento que tuvo una gran participación por parte de los estudiantes, que presentaron varios proyectos que podrían ser un gran emprendimiento en un futuro.

Los estudiantes aplicaron los conocimientos aprendidos durante los 4 niveles de Diseño Gráfico que se imparten en la Prepa Uni, estos se plasmaron en el evento de “Mi Mercadito”, donde crearon una identidad corporativa, su producto, todo lo que conlleva a la creación de una empresa para promocionar lo que vendieron, trabajaron el aspecto administrativo y ecológico, así como el aprendizaje de dar de alta una empresa por parte de la materia de Derecho.

“Estas actividades fortalecen los conocimientos aprendidos por parte de los estudiantes en sus asignaturas, en la cual su proceso pasa de una idea a convertirse en algo tangible, lo cual los ayudará en su futuro a nuestros estudiantes preparatorianos”, comentó Óscar David Jiménez Martínez, director de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Matehuala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí