Callejoneada en honor de San Miguel

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MATEHUALA.- Dentro de las fiestas patronales de San Miguelito también se llevó a cabo la tradicional callejoneada en honor a San Miguel Arcángel acompañados de un tamborazo, salieron de la capilla con una imagen de este santo y recorrieron las principales calles del Barrio de San Miguelito con un gran número de personas acompañando este tradicional evento.

La callejoneada salió de la capilla de San Miguel Arcángel y recorrió las calles Filomeno Mata, Benito Juárez, Altamirano, Reforma, Carranza y terminó nuevamente en la capilla, además, se contó con un burro y una carretilla durante el recorrido, donde cargaban deliciosas bebidas para las personas que participaban en este magno evento.

La callejoneada de San Miguelito es una tradición que se realiza cada año, en la que participan cientos de personas, es uno de los eventos más esperados de las fiestas patronales, donde la gente va bailando y cantando al ritmo del tamborazo.

Durante la callejoneada, la gente cantó y bailó al ritmo del tamborazo, festejando al Arcángel San Miguel, a quien le agradecen todas las bendiciones que les ha dado, pues le atribuyen muchos milagros y le piden que los siga protegiendo.

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La callejoneada terminó al llegar a la capilla de San Miguel.