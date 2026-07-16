Cambian itinerario de recolectores de basura

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CIUDAD VALLES.- Anunció la oficina de los Servicios Municipales el cambio en el itinerario de recolección de basura en algunas colonias, para que familias eviten dejar los desechos en la calle.

El Ayuntamiento y la oficina que conduce Daniel Berrones Pérez, cambiaron los días del calendario de visita que hace el camión de la basura y dieron a conocer que en las colonias Bellavista, Rosas del Tepeyac, SCT y Pedregales, donde el recolector pasaba los lunes, ahora pasará el sábado.

En Jardines del Campestre, Militar, San Miguel y Villa Real de Santiago en lugar de pasar el martes, pasará cada sábado.

Para evitar los desfases en los recorridos, estos sectores tendrán estos cambios de tiempo.

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Aunque la oficina municipal no dio a conocer los motivos que orillaron a tomar estos nuevos días de paso del camión recolector de basura.