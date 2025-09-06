Camión de volteo choca con camioneta

Matehuala.- Una persona de la tercera edad resultó con múltiples lesiones cuando su camioneta tipo van fue impactada por un camión de volteo en la carretera, al lugar acudieron corporaciones de auxilio para apoyar al lesionado y tomar conocimiento de los hechos.

El percance se suscitó en la carretera de Matehuala a Dr. Arroyo cerca del Cerrito Blanco, se reportó un hecho de tránsito cuando un camión de volteo impactó a una camioneta, saliéndose ambos vehículos de la carretera, testigos del accidente inmediatamente solicitaron apoyo para los lesionados.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal quienes valoraron a una persona de sexo masculino de 67 años de edad, quien era el conductor de la camioneta, los paramédicos ante las lesiones de gravedad que sufrió, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Presuntamente el camión de volteo sufrió una falla mecánica, lo que ocasionó que el chofer de la unidad perdiera el control y se terminara impactando con la camioneta, arrastrándola por varios metros.

