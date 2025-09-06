logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Camión de volteo choca con camioneta

Por Jesús Vázquez

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Camión de volteo choca con camioneta

Matehuala.- Una persona de la tercera edad resultó con múltiples lesiones cuando su camioneta tipo van fue impactada por un camión de volteo en la carretera, al lugar acudieron corporaciones de auxilio para apoyar al lesionado y tomar conocimiento de los hechos.

El percance se suscitó en la carretera de Matehuala a Dr. Arroyo cerca del Cerrito Blanco, se reportó un hecho de tránsito cuando un camión de volteo impactó a una camioneta, saliéndose ambos vehículos de la carretera, testigos del accidente inmediatamente solicitaron apoyo para los lesionados. 

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal quienes valoraron a una persona de sexo masculino de 67 años de edad, quien era el conductor de la camioneta, los paramédicos ante las lesiones de gravedad que sufrió, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Presuntamente el camión de volteo sufrió una falla mecánica, lo que ocasionó que el chofer de la unidad perdiera el control y se terminara impactando con la camioneta, arrastrándola por varios metros. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Instalan puestos de adornos patrios
Instalan puestos de adornos patrios

Instalan puestos de adornos patrios

SLP

Carmen Hernández

Inauguran Centro de Atención Agraria
Inauguran Centro de Atención Agraria

Inauguran Centro de Atención Agraria

SLP

Jesús Vázquez

La oficina será de gran apoyo, atenderá conflictos ejidales y comunales

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana
Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

SLP

Carmen Hernández

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia
Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

SLP

Carmen Hernández

Para sanar y mejorar su calidad de vida