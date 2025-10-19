logo pulso
Camión suspende ruta a León García

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
Camión suspende ruta a León García

CIUDAD VALLES.- Desde junio pasado, los choferes de Vencedor dejaron de circular a León García por el mal estado del camino que une a la Solidaridad con este lugar.

Vecinos del ejido adyacente a la Solidaridad refirieron que la calle Oriente, que es la que sigue a la pavimentada de la colonia, se convirtió en el pretexto de los choferes para ya no entrar a León García, obligando a la gente del ejido a caminar desde ese punto.

La calle tiene mucho tiempo en malas condiciones, pero algunos ya se cansaron de tener que caminar cientos de metros, debido a que los choferes argumentan que no pueden seguir manejando hacia la zona ejidal porque la empresa les cobra a ellos la compostura de la unidad, de sufrir daños, sobre todo en la suspensión.

Aunque han pedido al Ayuntamiento que arregle esa calle, pasan los meses sin respuesta y sin autobús.

