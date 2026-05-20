Camiones invaden calles en la Altavista

CIUDAD VALLES.- Truenan los vecinos de la Altavista porque uno de ellos deja sus camiones sobre la calle Lerdo de Tejada, casi con Frontera y eso impide la visibilidad de los conductores que pasan por la vía.

La queja de varios de los que viven en ese lugar estriba en que no sólo ocupa los lugares con sus cajas de camión de carga, sino que además, las coloca cerca de una intersección que tiene un flujo vehicular constante y la falta de visibilidad ha causado accidentes de carro.

Aunque han pedido apoyo a las autoridades de Tránsito y a la Presidencia Municipal para que se dejen de ocupar estas calles para estacionamiento, no han sido escuchados o no han obtenido respuesta sobre el tema.