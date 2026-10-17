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Campaña Potosinos abrigando corazones

Por Carmen Hernández

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Campaña Potosinos abrigando corazones
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para arrancar la campaña Potosinos Abrigando Grandes Corazones mediante la cual se pide el apoyo a la población para donar ropa de invierno para personas en precarias condiciones, la cual será desde el 19 de octubre hasta el 7 de diciembre. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para la campaña, donde se buscará recolectar suéteres, bufandas, hortos, calcetas, cobertores y guantes, para personas en condiciones de vulnerabilidad.  Toda la ropa se estará recibiendo en las instalaciones del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ubicado en Avenida Fuerza Aérea 103. 

      La ropa abrigadora se estará entregando en las comunidades más apartadas en el mes de diciembre.  

      Es por ello que se invita a la población para que se una a la campaña y done ropa nueva o de segunda mano, que será de gran utilidad para la población que vive en situación precaria.

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