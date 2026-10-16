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Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina

Por Redacción

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina
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      CIUDAD VALLES.- Usaron la Unidad Deportiva Infantil para una fiesta con ingesta de cerveza, de acuerdo con vecinos de la colonia Tetuán; la Dirección de Cultura Física y Deporte no explicó qué pasó al respecto.

      Esta mañana, los vecinos de ese lugar, cercano a la Secundaria 1 denunciaron que había una mesa con sillas, y un par de toldos, en donde se observaban latas de cerveza y cajas vacías de pizza. 

      Aunque se le preguntó al director de Dicufide, Eduardo Arián Balderas, no respondió y no hubo explicación sobre el uso de las instalaciones para la celebración con cerveza.

      Por lo que ciudadanos critican este tipo de festín en el campo deportivo infantil, no se respetó el espacio que es para la práctica deportiva.

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