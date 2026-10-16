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No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga

Por Redacción

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga
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      CIUDAD VALLES.- Luego de que se votó por el "no" a la consulta de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el liderazgo disidente que ha estado protestando durante todo el mes dijo que ahora sigue hacer la renegociación para deplorar el aumento al sueldo de sólo el 2.9 por ciento que se acordó, que es una miseria. 

      Juan Jesús Rubio Arteaga, quien forma parte de los líderes disidentes del SNTSS y que forman un grupo de 37 representantes del mismo número de secciones sindicales, manifestó que lo que sigue, luego de que participaron 1 mil 176 de 1 mil 353 sindicalizados, ganando con un 88 por ciento de "no" en boletas, es sentarse con la cúpula sindical, el Gobierno y la disidencia para exigir ya no el 2.9 por ciento que les dieron, sino un 10 por ciento de aumento directo al sueldo tabular y nada a las Afores, además de revisar y derogar estatutos como la "ley mordaza" y otras restricciones a la base trabajadora.

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