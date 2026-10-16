Bomberos rescatan a menor de edad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- La pierna de un menor de edad quedó atrapada en la llanta delantera de una motocicleta eléctrica en la colonia República, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los elementos de Bomberos para liberar al pequeño, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información de la base de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que se reportó que en la calle Chihuahua, de la colonia República, un menor tenía una pierna atorada en la llanta delantera de una motocicleta eléctrica, por lo que se requería la intervención de esta corporación, para evitar se dañara la extremidad del menor.

Los Bomberos acudieron al lugar del incidente e inmediatamente comenzaron a valorar la situación del pequeño, utilizaron herramientas especiales para realizar las maniobras necesarias y liberar su pierna de la llanta.

En el lugar también se contó con el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al menor una vez que fue liberado, a fin de descartar lesiones de consideración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que también recibió otra llamada de auxilio para atender una fuga de gas en la calle Benito Juárez, en la colonia Guadalupe, por lo que elementos de la corporación acudieron de inmediato para revisar la situación.