logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos rescatan a menor de edad

Por Redacción

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos rescatan a menor de edad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- La pierna de un menor de edad quedó atrapada en la llanta delantera de una motocicleta eléctrica en la colonia República, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los elementos de Bomberos para liberar al pequeño, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad.

      De acuerdo con la información de la base de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que se reportó que en la calle Chihuahua, de la colonia República, un menor tenía una pierna atorada en la llanta delantera de una motocicleta eléctrica, por lo que se requería la intervención de esta corporación, para evitar se dañara la extremidad del menor.

      Los Bomberos acudieron al lugar del incidente e inmediatamente comenzaron a valorar la situación del pequeño, utilizaron herramientas especiales para realizar las maniobras necesarias y liberar su pierna de la llanta. 

      En el lugar también se contó con el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al menor una vez que fue liberado, a fin de descartar lesiones de consideración.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por otra parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que también recibió otra llamada de auxilio para atender una fuga de gas en la calle Benito Juárez, en la colonia Guadalupe, por lo que elementos de la corporación acudieron de inmediato para revisar la situación.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Intimidan policías la consulta del sindicato del IMSS
      Intimidan policías la consulta del sindicato del IMSS

      Intimidan policías la consulta del sindicato del IMSS

      SLP

      Redacción

      Trabajadores sindicalizados decidirán si van a huelga el viernes

      Integran grupo Renacer Rosa
      Integran grupo Renacer Rosa

      Integran grupo Renacer Rosa

      SLP

      Jesús Vázquez

      En apoyo de mujeres que sufren cáncer

      Inauguran exposición Post humanismo, Eros y Thanatos
      Inauguran exposición Post humanismo, Eros y Thanatos

      Inauguran exposición Post humanismo, Eros y Thanatos

      SLP

      Jesús Vázquez

      Ola de atracos a casas y negocios
      Ola de atracos a casas y negocios

      Ola de atracos a casas y negocios

      SLP

      Carmen Hernández