Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL

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CIUDAD VALLES.- El Ingenio Plan de San Luis planea empezar zafra para el 20 de noviembre, tentativamente, de acuerdo con el líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) del Ingenio Plan de San Luis, Alejandro Bustos Medina.

Aunque todavía se maneja como una posibilidad, porque el Comité de la Caña de Azúcar debe decidirlo de manera conjunta, la apreciación es que la tercera semana del mes que entra podría ser el inicio de la molienda de uno de los ingenios más productivos del país, que obtuvo un Karbe, en el ciclo pasado de 130 puntos, uno de los tres más altos del país.

De cualquier manera, el atraso de las lluvias y eventualidades en la producción como las plagas podrían mermar la entrega al Ingenio en un 10 por ciento, tomando en cuenta que el año pasado superaron el millón 200 mil toneladas.