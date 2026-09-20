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Capacitan a funcionarios en inteligencia artificial

Por Carmen Hernández

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Capacitan a funcionarios en inteligencia artificial
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Resumen

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      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Capacitan a funcionarios sobre el uso de inteligencia artificial, para evitar caer en acciones ilegales en la aplicación de alguna sanción. 

      El Cefim impartió una capacitación a 70 funcionarios públicos, la cual fue virtual, por lo que los servidores públicos estuvieron atentos a la capacitación sobre inteligencia artificial, a través de una computadora. 

      Ente los temas que se abordaron fue el uso de prompts y herramientas de inteligencia.  

      La finalidad es fortalecer las habilidades de los empleados en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

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      Este tipo de capacitaciones serán de manera permanente, para que los funcionarios no lleguen a caer en violaciones de la ley al aplicar una sanción por el uso de la IA.

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