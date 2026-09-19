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Árbol a punto colapso, un peligro

Por Jesús Vázquez

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Árbol a punto colapso, un peligro
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      Matehuala.- Personal de Protección Civil atendió un reporte relacionado con un árbol que presentaba riesgo de caída, en la calle Betancourt esquina con Matamoros por lo que acudieron a verificar la veracidad de la información.

      Los elementos se presentaron en el citado lugar del centro de la ciudad, donde reportaron que había un árbol que estaba por caerse y representa un peligro, ya que es un lugar en el que pasan  todo tipo de vehículos al día tanto motos, carros, bicicletas, además de transeúntes, por lo que elementos de Protección Civil acudieron a verificar el riesgo, ya que por las lluvias y fuertes vientos podría caerse

       Personal de Protección Civil  acudió a realizar la inspección, se constató que el arbusto presentaba debilitamiento debido al corte de parte de sus raíces, situación que, de acuerdo con lo referido por los propietarios, se originó durante los trabajos de reparación y remodelación de la banqueta, la cual presenta condiciones de deterioro.

      Como medida preventiva, se realizaron recomendaciones a los propietarios para llevar a cabo el retiro de ramas y reducción del peso de la copa, así como el apuntalamiento del árbol, con la finalidad de mejorar su estabilidad y reducir el riesgo para las personas y bienes cercanos.

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       Protección Civil recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones de sus árboles, especialmente ante la presencia de ramas debilitadas, inclinaciones, raíces expuestas o cualquier otra anomalía que pudiera representar un riesgo.

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