Segundo Informe de Medina, en una escuela

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CIUDAD VALLES.- Celebran sesión de Cabildo para darle estatus de recinto oficial a un salón de una escuela privada para albergar el Segundo Informe de Gobierno de David Medina Salazar.

Con la asistencia de 11 de los 15 miembros de Cabildo, este mediodía el cuerpo de Gobierno votó a favor por unanimidad que el salón de eventos José Vasconcelos del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de San Luis Potosí (ICESS) será la sede del Segundo Informe de Gobierno, el lunes 28 de septiembre a las 12 del mediodía.

Después de la breve sesión de Cabildo, el alcalde dijo que destacaría logros en seguridad y en obras de calles, así como en alumbrado público, dentro de la rendición de cuentas que entregará a Cabildo en 10 días.