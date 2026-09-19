Realizan simulacro de sismo en escuelas

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RIOVERDE.- Se realizó simulacro con hipótesis de sismo de 5.2 grados en varias instituciones, en el cual se dieron a conocer las formas de poder evacuar a los alumnos ante una contingencia de este tipo, para salvaguardar su vida.

El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dijo que para este simulacro intencional se registraron 45 instituciones desde guardería, ISSSTE, escuelas, entre otras.

Se realizó un simulacro en la Escuela Primaria ubicada frente a Palacio Municipal, el punto de reunión fue la plaza principal, participaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja Mexicana.

El ejercicio tuvo una duración de 13 minutos, mencionó que hay instituciones que están colaborando en salvar vidas, finalizó.

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