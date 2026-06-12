Capacitan a los promotores de salud de las comunidades
Para que puedan brindar una atención inmediata en caso de sufrir una enfermedad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RAYÓN.- Personal de la Jurisdicción Sanitaria número 4 capacitó a los líderes de las comunidades y promotores de la salud para que puedan brindar a la población primeros auxilios, además de orientarlos para que puedan vacunar a sus mascotas y que se realicen revisiones constantes para prevenir el cáncer.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número IV Alejandro Lezama González, se reunió con los promotores de la salud, se abordaron temas como cáncer de la mujer, las detecciones oportunas de enfermedades para que sean canalizadas las personas y puedan recuperar su salud.
Así como vacunar contra la rabia, paludismo y otras enfermedades. Así como la dieta de la milpa. Lo que se busca es que las promotoras tengan las herramientas necesarias, porque son las que viven en las comunidades y apoyan a la población para recibir una atención inmediata.
no te pierdas estas noticias
La SSPC apoyó desalojo en predio de Tampamolón
Rubén Pacheco
Juárez Hernández aclaró que colaboró en el cumplimiento de la orden emitida por el Poder Judicial
Integran Comité Mujeres Tejedoras de la Patria
Jesús Vázquez
Féminas podrán desarrollar habilidades para consolidar sus proyectos