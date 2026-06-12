logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Capacitan a los promotores de salud de las comunidades

Para que puedan brindar una atención inmediata en caso de sufrir una enfermedad

Por Carmen Hernández

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Capacitan a los promotores de salud de las comunidades
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RAYÓN.- Personal de la Jurisdicción Sanitaria número 4 capacitó a los líderes de las comunidades y promotores de la salud para que puedan brindar a la población primeros auxilios, además de orientarlos para que puedan vacunar a sus mascotas y que se realicen revisiones constantes para prevenir el cáncer. 

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número IV Alejandro Lezama González, se reunió con los promotores de la salud, se abordaron temas como cáncer de la mujer, las detecciones oportunas de enfermedades para que sean canalizadas las personas y puedan recuperar su salud. 

      Así como vacunar contra la rabia, paludismo y otras enfermedades.  Así como la dieta de la milpa.  Lo que se busca es que las promotoras tengan las herramientas necesarias, porque son las que viven en las comunidades y apoyan a la población para recibir una atención inmediata.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La SSPC apoyó desalojo en predio de Tampamolón
      La SSPC apoyó desalojo en predio de Tampamolón

      La SSPC apoyó desalojo en predio de Tampamolón

      SLP

      Rubén Pacheco

      Juárez Hernández aclaró que colaboró en el cumplimiento de la orden emitida por el Poder Judicial

      Integran Comité Mujeres Tejedoras de la Patria
      Integran Comité Mujeres Tejedoras de la Patria

      Integran Comité Mujeres Tejedoras de la Patria

      SLP

      Jesús Vázquez

      Féminas podrán desarrollar habilidades para consolidar sus proyectos

      Ambiente futbolero inunda la ciudad
      Ambiente futbolero inunda la ciudad

      Ambiente futbolero inunda la ciudad

      SLP

      Jesús Vázquez

      Realizan feria gastronómica en escuela
      Realizan feria gastronómica en escuela

      Realizan feria gastronómica en escuela

      SLP

      Carmen Hernández