logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Capacitan a medios para la prevención del suicidio

Comparten pautas para información de conductas suicidas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Capacitan a medios para la prevención del suicidio

Matehuala.- Con el propósito de fortalecer una comunicación responsable en torno a la prevención del suicidio, el Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones, en coordinación con el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), realizó la capacitación “Cambiar la narrativa: recomendaciones sobre el efecto Werther en los medios de comunicación”.

La actividad fue dirigida a representantes de medios locales, integrantes del comité y ciudadanía interesada, logrando una interacción positiva en la que se compartieron pautas para el tratamiento informativo de noticias relacionadas con conductas suicidas. 

Entre las recomendaciones más destacadas se subrayó la importancia de evitar la divulgación de imágenes explícitas, no detallar los métodos utilizados, incluir información sobre líneas de ayuda y promover mensajes de esperanza y prevención.

La directora del Cecosama, Araceli Hernández del Real, resaltó que este tipo de encuentros permiten sensibilizar a los comunicadores sobre el papel que juegan en la salud mental de la población. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, recordó que el Cecosama ofrece atención gratuita a personas de 10 años en adelante, con servicios especializados en consumo de sustancias, depresión, ansiedad y riesgo suicida.

También participó la regidora de Salud, Adela Rojas Mendoza, quien reconoció el esfuerzo de los medios de comunicación por sumarse a este tipo de capacitaciones y destacó que la prevención requiere del trabajo conjunto entre instituciones, profesionales de la salud y sociedad civil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ejecución de delegado de FGR, por detención de miembros de CJNG
Ejecución de delegado de FGR, por detención de miembros de CJNG

Ejecución de delegado de FGR, por detención de miembros de CJNG

SLP

Redacción

Los hechos están relacionados con SLP, admite Gertz Manero

Se desploma árbol durante la madrugada
Se desploma árbol durante la madrugada

Se desploma árbol durante la madrugada

SLP

Jesús Vázquez

Se incendia camioneta, estaba estacionada
Se incendia camioneta, estaba estacionada

Se incendia camioneta, estaba estacionada

SLP

Redacción

Refuerzan operativos de seguridad pública
Refuerzan operativos de seguridad pública

Refuerzan operativos de seguridad pública

SLP

Carmen Hernández