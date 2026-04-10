logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Fotogalería

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Capturan a dos por homicidio de enfermero del IMSS en Valles

Víctima fue hallada maniatada y asfixiada en su casa

Por Redacción

Abril 10, 2026 11:56 a.m.
A
Sospechosos enfrentan proceso por homicidio calificado

Sospechosos enfrentan proceso por homicidio calificado

CIUDAD VALLES. Dos hombres ya se encuentran a disposición de un juez por el homicidio del enfermero del IMSS, Gabriel García Balleza.

Se trata de Alan Eduardo "N", de 34 años de edad, apodado "El Gordo", y José Eduardo "N", de 40 años, conocido como "El Chaparro". Ambos enfrentan el delito de homicidio calificado.

Los elementos de la Policía de Métodos de Investigación ya los tenían identificados, incluso antes de la marcha que realizaron los familiares de la víctima hace un par de días; sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial, precisamente por el sigilo de las investigaciones.

Con base en testimonios y evidencia encontrada en la escena, los agentes investigadores establecieron que Alan y José participaron en el homicidio del enfermero Gabriel, quien fue hallado sin vida el pasado 25 de marzo de 2026, al interior de su domicilio en el fraccionamiento El Consuelo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Demandan justicia por enfermero

Compañeros y familiares realizan marcha hasta oficinas de la FGE

La víctima fue agredida físicamente, maniatada y posteriormente asfixiada, según consta en el dictamen emitido por el médico legista de la dependencia.

Como se informó en su momento, en la casa faltaban varios objetos de valor, y el robo sería una de las líneas de investigación sólidas; sin embargo, las investigaciones continúan abiertas y el proceso judicial está en curso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan a dos por homicidio de enfermero del IMSS en Valles
Capturan a dos por homicidio de enfermero del IMSS en Valles

Capturan a dos por homicidio de enfermero del IMSS en Valles

SLP

Redacción

Víctima fue hallada maniatada y asfixiada en su casa

Cavazos Arizpe asume diócesis de Matehuala
Cavazos Arizpe asume diócesis de Matehuala

Cavazos Arizpe asume diócesis de Matehuala

SLP

Martín Rodríguez

Papa León XIV lo nombra administrador tras salida de Salazar Cárdenas

Elegirán a la reina de la feria de Rayón
Elegirán a la reina de la feria de Rayón

Elegirán a la reina de la feria de Rayón

SLP

Carmen Hernández

Destaca matehualense en torneo de ajedrez
Destaca matehualense en torneo de ajedrez

Destaca matehualense en torneo de ajedrez

SLP

Jesús Vázquez