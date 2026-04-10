Capturan a dos por homicidio de enfermero del IMSS en Valles

CIUDAD VALLES. Dos hombres ya se encuentran a disposición de un juez por el homicidio del enfermero del IMSS, Gabriel García Balleza.

Se trata de Alan Eduardo "N", de 34 años de edad, apodado "El Gordo", y José Eduardo "N", de 40 años, conocido como "El Chaparro". Ambos enfrentan el delito de homicidio calificado.

Los elementos de la Policía de Métodos de Investigación ya los tenían identificados, incluso antes de la marcha que realizaron los familiares de la víctima hace un par de días; sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial, precisamente por el sigilo de las investigaciones.

Con base en testimonios y evidencia encontrada en la escena, los agentes investigadores establecieron que Alan y José participaron en el homicidio del enfermero Gabriel, quien fue hallado sin vida el pasado 25 de marzo de 2026, al interior de su domicilio en el fraccionamiento El Consuelo.

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La víctima fue agredida físicamente, maniatada y posteriormente asfixiada, según consta en el dictamen emitido por el médico legista de la dependencia.

Como se informó en su momento, en la casa faltaban varios objetos de valor, y el robo sería una de las líneas de investigación sólidas; sin embargo, las investigaciones continúan abiertas y el proceso judicial está en curso.