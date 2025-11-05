Casi 600 jóvenes marcharán por el Servicio Militar

CIUDAD VALLES.- El 23 de noviembre, 595 jóvenes participarán en el sorteo de bola negra y bola blanca en la plaza principal para el Servicio Militar Nacional.

Contrario a años pasados, en los que había poco más de 300 participantes en la responsabilidad de cumplir con la instrucción militar, en la próxima temporada de obligación ciudadana habrá 595 jóvenes, la mayoría de la clase 2007.

La cita es a las ocho de la mañana, en la explanada del Jardín Hidalgo, frente a Presidencia, el domingo 23 de noviembre, en donde se sortearán 400 bolas blancas y 195 bolas negras.