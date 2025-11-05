logo pulso
"No hay denuncia vs. parajes por no dejar entrar a guías"

Sectur se comprometió a iniciar la investigación sobre el caso

Por Redacción

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
“No hay denuncia vs. parajes por no dejar entrar a guías”

CIUDAD VALLES.- Todavía no hay ninguna denuncia por escrito sobre la negativa del paraje de Rioverde de dejar pasar a los guías de turistas sin cargo de cover, de acuerdo con la 

secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echavarría.

El fin de semana pasado, guías de turistas de Ciudad Valles se quejaron porque en el paraje Media Luna de Rioverde hubo una negativa a brindarles la cortesía, no obstante que los guías llevan a decenas de personas a ese lugar cada vez que lo visitan.

Aunque expresaron que harían la denuncia ante la Sectur, la titular de esta dependencia, Yolanda Cepeda Echavarría dijo que a ella no le han entregado ningún oficio con esa inconformidad, aunque se comprometió a iniciar la investigación sobre el caso.

