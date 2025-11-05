Presentan “La vida en cempasúchil”

MATEHUALA.- En el Centro Cultural de Matehuala se está llevando a cabo la exposición de pintura “La vida en cempasúchil”, la cual es del pintor, dibujante y caricaturista Juan Francisco Ibarra Tovar, su obra permanecerá durante todo el mes de noviembre por lo que exhortan a la población a ver esta exposición.

El artista matehualense Juan Francisco Ibarra expone en el Centro Cultural su obra que consta en 14 pinturas referentes a la tradición del Día de Muertos, donde se pueden ver distintas formas de la catrina mexicana, que es un personaje icónico de nuestra cultura popular.

Esta es una manera para honrar tanto la vida y la muerte, en cada pintura se puede ver un catrín o una catrina así como la tradicional flor de cempasúchil.

Entre las obras también se puede ver una pintura reflejando el amor que los humanos llegamos a crear con nuestras mascotas, y en esta pintura titulada “Amor perruno” se puede observar cómo nos gustaría que también nuestras mascotas al morir pasaran a ser parte de este popular personaje y se convertirse en tipo calaveras que viajan después de muertos y vienen a visitar a todos sus amos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El artista matehualense Juan Francisco Tovar espera llevar a cabo más expociciones en el Centro Cultural de Matehuala, así mismo agregó que todas sus pinturas se encentran a la venta, por lo que exhorta a la población a ver el trabajo que él realiza.