Celebra iglesia la Vigilia de Espigas

Matehuala.- El viernes se llevó a cabo la Vigilia de Espigas la cual se realizó en el templo del Niño Jesús donde hubo una misa oficiada por monseñor Margarito Salazar Cárdenas.

El punto de reunión del evento católico fue en el templo del Santo Niño de Atocha, hasta donde llegaron grupos de personas de diferentes comunidades, así como grupos católicos como la Adoración nocturna y salieron en peregrinación por algunas de las calles de la ciudad hasta llegar al templo del Niño Jesús donde el obispo ofició una solemne misa de acción de gracias.

La vigilia de espigas cada año se lleva a cabo con la finalidad de que las personas de campo agradezcan a Dios por todas las bendiciones de sus cosechas, y como este año hubo muchas lluvias las personas de campo se mostraron muy agradecidas, al término de la misa las personas llevaron alimentos para compartir, preparados con parte de la cosecha que tuvieron este año.

Esta fue de las últimas misas de espigas que se llevan a cabo en el año, otra será el 23 de octubre en la comunidad del ejido El Plan y la última el 25 de octubre en la comunidad los Amoles del municipio de Guadalcázar.

