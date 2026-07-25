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Celebran aniversario de fundación de Catorce

Se realizó un desfile y habrá varias actividades culturales

Por Jesús Vázquez

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Celebran aniversario de fundación de Catorce
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      Catorce.- Con un acto cívico y un desfile conmemorativo, autoridades municipales, instituciones educativas y ciudadanos celebraron el 254 aniversario de la fundación de Real de Catorce, en una jornada en la que se rindió homenaje a la historia, identidad y legado de este Pueblo Mágico.

      Durante la conmemoración participaron alumnos, docentes y personal de diversas instituciones educativas, así como integrantes de diferentes gremios, asociaciones y ciudadanos, desfilaron por las principales calles de la ciudad para celebrar el aniversario de fundación de Real de Catorce, un sitio que hoy es un pueblo mágico y que recibe miles de visitantes. 

      El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir preservando las tradiciones, honrando la historia del municipio y trabajando para impulsar el desarrollo y generar más oportunidades para la población. 

      Con este festejo, Real de Catorce celebró 254 años de historia, reafirmando el orgullo de sus habitantes por conservar vivas sus raíces y su riqueza cultural.

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      Para conmemorar el aniversario también llevarán a cabo varias actividades culturales como la exposición de "La memoria de las cosas", en el Centro Cultural de Real de Catorce y también una exposición artesanal y gastronómica, Sabores y Raíces en el Jardín Hidalgo.  

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