Celebran asamblea para reforzar derechos de las mujeres

Matehuala.- El municipio fue sede de la asamblea “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, un ejercicio de diálogo y reflexión convocado por los tres órdenes de gobierno en beneficio de las mujeres. El evento reunió a representantes del Gobierno Federal, Estatal y ciudadanos.

Sarahí Rodríguez Martínez, coordinadora de la Instancia Municipal de la Mujer, agradeció la presencia y participación de las asistentes, subrayando que este tipo de encuentros fortalecen la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Reiteró que cada actividad es una oportunidad para empoderar, capacitar y hacer conscientes a las mujeres sobre sus derechos, invitándolas a seguir participando en las acciones que se realizan en beneficio de todas las féminas.

Anabel López Sánchez, directora general de Políticas de Prevención de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, compartió con las asistentes las estrategias que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entre ellas la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, los Centros Libres y el programa “Tejedoras de la Patria”, que busca fortalecer la organización territorial de las mujeres en todo el país.

En representación del Gobierno del Estado, Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, reconoció la labor de Matehuala en el levantamiento de la alerta de género y refrendó el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta. Asimismo, presentó al equipo del Centro Libre en Matehuala y a la abogada de las mujeres para la región Altiplano, destacando que estos espacios son un apoyo directo y especializado para todas las mujeres que lo necesiten.