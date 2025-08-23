Celebran día del adulto mayor con una caminata

RIOVERDE.- Alrededor de 100 adultos mayores participaron en una caminata realizada como parte de las actividades del Día del Adulto Mayor, en Angostura se llevará a cabo la coronación de la reina de los Corazones Sabios.

Este viernes se llevó a cabo la caminata de Corazones Sabios, con la participación de más de 100 adultos mayores de diversas colonias y comunidades.

A las 8 de la mañana arribaron frente a Palacio Municipal los integrantes donde realizaron activación física dirigida por el equipo de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y el área de deportes, para prepararse e iniciar la caminata y así evitar sufrir alguna lesión.

Posteriormente se llevó a cabo la caminata por las principales calles de la ciudad.

Cabe destacar que este próximo 28 de agosto se desarrollará una misa de acción de gracias y se elegirá a la reina de Corazones Sabios en la comunidad de Angostura.