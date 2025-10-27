Celebran festividad de San Judas Tadeo
La fiesta principal es el miércoles
Matehuala.- Celebran las fiestas patronales en honor a San Judas Tadeo en la colonia Dichosa, donde los vecinos realizan un novenario de misas además de realizar algunas peregrinaciones para venerar a este santo tan querido, el 28 de octubre es el día de la fiesta patronal mayor.
Las fiestas patronales de San Judas se han realizado con gran éxito, y este 28 de octubre habrá una misa especial que oficiará el obispo Margarito Salazar Cárdenas.
A partir del domingo empezaron las actividades culturales en el barrio de la colonia Dichosa, para venerar a San Judas Tadeo, con la presentación del grupo La Diferencia y Polo Herrera y su Tormenta Chicana, este lunes estará un ballet folclórico de Dr. Arroyo, César el Charrito Lara, Los Comas de Matehuala y los Halcones del Norte, y este martes es el día de la fiesta patronal, estará Mely Show un espectáculo para niños, Revelación Vallenata, palo encebado y los Cadetes de Nuevo León de Rodrigo Méndez .
En varios lugares de Matehuala se están llevando a cabo fiestas en honor a San Judas Tadeo, ya que es uno de los santos más queridos, por lo que en capillas DE comunidades y en diferentes colonias de la ciudad, se llevan a cabo rosarios, danzas para agradecer los milagros que les ha concedido San Judas Tadeo.
