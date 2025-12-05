Cerrarán laboratorios de análisis clínicos de IMSS Bienestar

CIUDAD VALLES.- Personal médico de los Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria V se quejó de que cerrarán los laboratorios de análisis clínicos, salvo el de la colonia San Rafael, poniendo en riesgo muestras y la salud de los pacientes.

De acuerdo con información interna de los centros de salud, solamente quedará habilitado el laboratorio de la Clínica de la San Rafael, a donde deberán mandar los estudios de sangre los médicos, sí, ahora los doctores harán ese trabajo, a través de Correos de México. El problema es que no sólo se podrían contaminar las muestras, sino que se alterará la naturaleza de la misma y la salud de los pacientes quedará sin información primordial y con atrasos en tratamientos que podrían costar la salud o la vida.

Quedaría habilitado el laboratorio de la San Rafael, en donde habría una trama de nepotismo, en la cual se beneficiaría con posibilidades de subrogación a gente de la directiva de IMSS Bienestar en la región, por eso el movimiento.

Por el momento, no hay información oficial, pero los químicos de las demás clínicas han sido notificados de manera directa (aún no documentada).

