logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Zafra iniciará el 15 de diciembre

El martes comenzará periodo de quemas y pruebas

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Zafra iniciará el 15 de diciembre

CIUDAD VALLES.- La zafra del Ingenio Plan de Ayala comienza de manera oficial el 15 de diciembre, de acuerdo con datos del Comité Cañero de esa factoría que se dieron a conocer. 

El órgano colegiado que decide la mecánica de la molienda, ha decidido que el próximo lunes 15 comience el periodo oficial no sólo de acarreo, sino de molienda en el Ingenio que se encuentra en la zona urbana de Valles.  

En el itinerario, había planes de iniciar las quemas el día 5, pero la humedad lo impidió y se reprogramó para el martes 9, habrá 4 días de pruebas para dar inicio al periodo más productivo de Valles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Expone el CAM muestra fotográfica
Expone el CAM muestra fotográfica

Expone el CAM muestra fotográfica

SLP

Jesús Vázquez

Dan a conocer educación que brindan a niños con alguna discapacidad

Alerta la policía por llamadas de extorsión
Alerta la policía por llamadas de extorsión

Alerta la policía por llamadas de extorsión

SLP

Carmen Hernández

Ofrecen policías foro de vialidad
Ofrecen policías foro de vialidad

Ofrecen policías foro de vialidad

SLP

Redacción

Hablan sobre manejo a la defensiva y medidas de protección

Zafra iniciará el 15 de diciembre
Zafra iniciará el 15 de diciembre

Zafra iniciará el 15 de diciembre

SLP

Redacción

El martes comenzará periodo de quemas y pruebas