Zafra iniciará el 15 de diciembre

CIUDAD VALLES.- La zafra del Ingenio Plan de Ayala comienza de manera oficial el 15 de diciembre, de acuerdo con datos del Comité Cañero de esa factoría que se dieron a conocer.

El órgano colegiado que decide la mecánica de la molienda, ha decidido que el próximo lunes 15 comience el periodo oficial no sólo de acarreo, sino de molienda en el Ingenio que se encuentra en la zona urbana de Valles.

En el itinerario, había planes de iniciar las quemas el día 5, pero la humedad lo impidió y se reprogramó para el martes 9, habrá 4 días de pruebas para dar inicio al periodo más productivo de Valles.