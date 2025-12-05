Ofrecen policías foro de vialidad

Matehuala.- La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través del área de “Prevención del Delito”, impartió una plática informativa relativa a la prevención de accidentes dirigida al personal operativo y administrativo de la empresa Distribuidora ARCA Continental CEDIS Matehuala.

Fueron 93 los trabajadores presentes, entre ellos directivos que recibieron la plática informativa, en donde se tocaron los temas manejo a la defensiva, el reglamento de Tránsito, medidas de protección y seguridad, factores de riesgo al conducir, causas de accidentes y sus consecuencias legales y secuelas, entre otros.

De esta manera se brinda información y capacitación a personal de empresas con el objetivo de promover la cultura y orden vial, que ayude a disminuir el índice de accidentes y con ello seguir avanzando en la transformación de una ciudad, segura, ordenada y responsable.

Aunque desde hace unos meses no se han reportado accidentes por camiones de empresas refresqueras, se debe prevenir que ocurran con este tipo de unidades de gran tamaño, pues hace algunos años un motociclista se le atravesó a un camión y fue arrastrado falleciendo, por lo que la idea de estas pláticas es evitar que esto vuelva a ocurrir.

