Choca autobús urbano contra taxi; no hay heridos

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Choca autobús urbano contra taxi; no hay heridos

CIUDAD VALLES.- Un autobús del servicio urbano chocó contra un taxi sobre el bulevar México-Laredo; no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo, en el cruce del bulevar y la avenida Juárez, en la zona centro. 

De acuerdo con la información recabada, el percance habría sido ocasionado por el chofer del autobús con número económico 134.

Fuentes oficiales señalaron que la unidad circulaba de norte a sur, pero el conductor invadió ligeramente el carril central y terminó impactando contra el costado de un vehículo Volkswagen Vento, habilitado como taxi en colores blanco y verde, con número económico 003 del sitio Mixto Matlapa.

Los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales. Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento, aunque finalmente los conductores llegaron a un acuerdo.

