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Chocan menores contra auto

Por Carmen Hernández

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Chocan menores contra auto
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      Ciudad Fernández.- Menores que viajaban en un Rizer sufren accidente al chocar contra otra unidad y sufren fuertes lesiones.

       Los sucesos ocurrieron en la calle Morelos y Cuauhtémoc en la zona centro, menores de edad tripulaban un Rizer y chocaron contra un  vehículo tipo sedan, debido al exceso de velocidad en que transitaban. 

      Vecinos solicitaron el apoyo para que les brindaran atención médica, debido a los golpes que sufrieron al caer al piso.  

      Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a los jóvenes al hospital que resultaron con severas lesiones. 

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      Se les brindó los primeros auxilios en el lugar por paramédicos, pero requirieron ser trasladados a un hospital

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