Chocan menores contra auto

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Ciudad Fernández.- Menores que viajaban en un Rizer sufren accidente al chocar contra otra unidad y sufren fuertes lesiones.

Los sucesos ocurrieron en la calle Morelos y Cuauhtémoc en la zona centro, menores de edad tripulaban un Rizer y chocaron contra un vehículo tipo sedan, debido al exceso de velocidad en que transitaban.

Vecinos solicitaron el apoyo para que les brindaran atención médica, debido a los golpes que sufrieron al caer al piso.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a los jóvenes al hospital que resultaron con severas lesiones.

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Se les brindó los primeros auxilios en el lugar por paramédicos, pero requirieron ser trasladados a un hospital