Chocan motociclistas contra camioneta

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CIUDAD FERNÁNDEZ. -Un percance entre una camioneta y un motociclista deja como saldo 2 personas lesionadas de gravedad que viajaban en la motocicleta, el accidente se generó en el crucero de las calles Colon e Hidalgo, debido a la falta de precaución de los conductores.

Los lamentables hechos ocurrieron en el céntrico crucero de las calles de la zona urbana, cuando una motociclista chocó contra una camioneta que era conducida por una mujer.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, acudiendo a bordo de las unidades 1180 y 004, para brindar el apoyo que se requería, debido al fuerte percance.

Les brindaron los primeros auxilios a las personas que viajaban en la motocicleta, pero al ver la gravedad de las lesiones fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar.

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Las mujeres quedaron en observación por algunas horas, luego de ser atendidas de los daños sufridos en el percance automovilístico.